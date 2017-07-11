Под Львовом грузовик смял легковушку с людьми, погибли два человека (фото)

14:18, 11 июля 2017
Происшествия
735 0

Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения / dtp.kiev.ua

На Львовщине на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ДТП на трассе Киев-Чоп / dtp.kiev.ua

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем  "Мерседес".

ДТП на трассе Киев-Чоп / dtp.kiev.ua

В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.

ДТП на трассе Киев-Чоп / dtp.kiev.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте такжеПод Киевом авто снесло дерево и перевернулось (фото)

Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись два автомобиля, из пяти человек выжил один.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП под Львовом