Под Львовом грузовик смял легковушку с людьми, погибли два человека (фото)

На Львовщине на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес".

В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись два автомобиля, из пяти человек выжил один.