В Винницкой области столкнулись два автомобиля, из пяти человек выжил один (фото)

В Винницкой области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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Авария произошла сегодня около 2.40 на автодороге Стрый - Кировоград - Знаменка между селами Петрик и Дашковцы Литинского района. Водитель автомобиля ВАЗ 21110 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Мерседес Вито».

В результате 23-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров в возрасте (23 года и 31 год) погибли на месте происшествия.

55-летняя пассажирка «Мерседеса» получил травмы, несовместимые с жизнью, 60-летний водитель, ее муж в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые повлекли гибель нескольких лиц).