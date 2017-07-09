На Тернопольщине автобус с туристами упал в пропасть: полиция назвала причину ДТП (фото, видео)

ДТП, во время которого перевернулся автобус и погиб один человек, произошло из-за превышения скорости водителем.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, таковы предварительные данные следователей.

В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля около 18 часов неподалеку от села Нагирянка Чертковского района.

На трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече перевернулся рейсовый автобус. По данным следователей, пассажиры ехали из Коломыи отдыхать на море.

Читайте такжеВ ДТП в Днепропетровской области травмированы шесть человек, в том числе четверо детей

По предварительной информации, водитель транспортного средства на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и слетел в кювет.

В результате аварии погибла девушка 1992 года рождения. Трое госпитализированы в больницу. Остальные пассажиры не повреждены.

Водитель, по данным правоохранителей, трезвый, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Как сообщал УНИАН, вчера на Тернопольщине перевернулся автобус с 53-мя пассажирами, один человек погиб.