На Тернопольщине автобус с туристами упал в пропасть: полиция назвала причину ДТП (фото, видео)
В результате аварии погибла девушка 1992 года рождения.
ДТП, во время которого перевернулся автобус и погиб один человек, произошло из-за превышения скорости водителем.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, таковы предварительные данные следователей.
В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля около 18 часов неподалеку от села Нагирянка Чертковского района.
На трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече перевернулся рейсовый автобус. По данным следователей, пассажиры ехали из Коломыи отдыхать на море.
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По предварительной информации, водитель транспортного средства на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и слетел в кювет.
В результате аварии погибла девушка 1992 года рождения. Трое госпитализированы в больницу. Остальные пассажиры не повреждены.
Водитель, по данным правоохранителей, трезвый, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Как сообщал УНИАН, вчера на Тернопольщине перевернулся автобус с 53-мя пассажирами, один человек погиб.