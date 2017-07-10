В Одессе вооруженная банда со стрельбой отобрала у киевлян сумку с тремя миллионами гривень

В Одесской области на автостоянке возле промтоварного рынка «7-й километр» сегодня было совершено вооруженное разбойное нападение, в результате которого два человека получили ранения из травматического пистолета.

Как сообщил УНИАН советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, злоумышленники совершили нападение на предпринимателей, отобрав крупную сумму денег.

«Разбойное нападение с целью завладения материальными средствами. Два человека пострадали – физические повреждения, ранения из травматического оружия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия в соответствии с ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», - сказал Форостяк.

Как сообщил представитель в правоохранительных органах, пострадавшие – жители другого региона Украины, которые приехали, чтобы закупить товар. Вооруженные злоумышленники скрылись на автомобилях.

По предварительным данным, сумма денег, находившихся в сумке, которую отобрали неизвестные в масках, превышает 1 млн грн. По данным издания "Страна", в сумке было около 3 миллионов гривень.

Напомним, ранее в центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривень.