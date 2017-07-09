В Днепре произошел пожар в пиццерии, где работают ветераны АТО (фото, видео)

В Днепре загорелась летняя площадка пиццерии Pizza Veterano. Около 2 часов ночи пожар заметил проезжающий мимо таксист. Вместе с другими водителями они перекрыли улицу и вызвали патрульных и спасателей, передает "Информатор".

До приезда пожарных потушить огонь пытались из огнетушителей, но это не дало результатов.

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Прибывшие на место спасатели справились с огнем за 20 минут. Пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна. Но жители близлежащих домов рассказывают, что накануне видели нетрезвого человека, который расположился на удобной деревянной площадке. Жители дома уверены, что именно он мог по неосторожности или специально устроить пожар.

На месте работали пожарные и несколько экипажей патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Виннице в магазин одежды бросили взрывчатку, после чего там начался пожар.