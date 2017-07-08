Двух чиновников Укрзализныци, задержанных за взятку, арестовали с правом залога

Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью залога двух должностных лиц "Укрзализныци", задержанных за коррупционное преступление.

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook, по итогам почти 10-часового судебного заседания начальнику земельного Департамента "Укразализныци" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде залога в сумме 3,8 млн гривен.

Его сообщнику - заместителю юридического департамента Укрзализныци - содержание под стражей на такой же срок с возможностью залога в 3,2 млн гривен.

Кроме того, оба подозреваемых отстранены от должностей.

Как сообщалось, двое должностных лиц "Укрзализныци" были задержаны 6 июля по подозрению в принятии предложения от директора коммерческого предприятия за содействие заключению договора аренды 9 га земли.

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"За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента В. Ященко", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.