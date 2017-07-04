Возле Львова в результате столкновения бензовоза и микроавтобуса погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Львова один человек погиб, трое травмированы, среди них двое детей.

Как сообщила руководитель отдела взаимодействия Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, ДТП произошло сегодня в 18.20 возле села Бережаны Пустомытовского района.

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В результате столкновения бензовоза «ЗИЛ» с микроавтобусом Peugeot на месте происшествия погиб водитель микроавтобуса. Трое пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей, каретой скорой помощи доставлены в больницы. Личность погибшего и пострадавших устанавливаются.

Водитель бензовоза в результате ДТП не пострадал. Возгорания транспортных средств не произошло.

На месте продолжают работать спасатели, экипаж скорой помощи. На данном участке дороги движение автотранспорта затруднено.