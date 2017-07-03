Во Франции произошла стрельба возле мечети: есть пострадавшие
03:39, 03 июля 2017Происшествия
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По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека.
Огонь открыли двое мужчин в капюшонах / фото laprovence.com
Во французской коммуне департамента Воклюз Авиньон произошла стрельба возле мечети.
Об этом сообщает La Provence, передает ТСН.
Огонь открыли двое мужчин в капюшонах, которые прибыли к месту инцидента на автомобиле.
При них было ружье и пистолет.
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По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека. Твиттер-каналы, в частности, News Executive, сообщают о том, что в результате инцидента со стрельбой, есть раненые.
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