МИД проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших от стрельбы возле Мюнхена
Сегодня, 13 июня, на станции Unterfoehring вблизи Мюнхена произошла стрельба. Четверо человек ранены, в том числе женщина-полицейский и нападавший.
Министерство иностранных дел Украины проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате стрельбы близ Мюнхена.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Стрельба в Мюнхене. Есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, на станции Unterfoehring близ Мюнхена произошла стрельба. Четыре человека ранены, в том числе женщина-полицейский и нападавший.
Нападавший задержан. Он стал агрессивным во время обычной проверки на платформе, сообщают немецкие СМИ, и сделал не менее пяти выстрелов. По данным СМИ, это 37-летний немец, житель Мюнхена.