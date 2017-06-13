МИД проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших от стрельбы возле Мюнхена

Министерство иностранных дел Украины проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате стрельбы близ Мюнхена.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Стрельба в Мюнхене. Есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, на станции Unterfoehring близ Мюнхена произошла стрельба. Четыре человека ранены, в том числе женщина-полицейский и нападавший.

Нападавший задержан. Он стал агрессивным во время обычной проверки на платформе, сообщают немецкие СМИ, и сделал не менее пяти выстрелов. По данным СМИ, это 37-летний немец, житель Мюнхена.