Взорванный в Киеве полковник ГУР работал над доказательствами агрессии РФ: победа в Гааге достигнута благодаря его работе

Полковник ГУ разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, которого взорвали в машине 27 июня, был командиром подразделения глубинной разведки и обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет LB.ua.

Читайте такжеВ МВД считают, что подрыв полковника ГУР в Киеве организовали российские спецслужбы

«Это благодаря ему Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности России к вооруженной агрессии, а перед этим предоставила все такие задокументированные факты по дипломатическим каналам и по каналам обмена разведывательной информацией с разведывательными органами союзников», - сказал собеседник издания.

По словам источника, Максим Шаповал непосредственно принимал участие не только в планировании, но и в проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных территорий.

«Уникальность разведывательных операций состояла в том, что применялись средства документирования российских оккупационных войск, их перемещений, наличия современных образцов систем РЭБ и средств поражения. В том числе в таком виде, чтобы это могло служить безусловным доказательство вооруженной агрессии Росии против Украины, особенно в применении штатных БТРГ и новейших систем поражения, которые производятся только в России», - сказал он.

Также сообщается, что отдельные разведывательные операции касались своевременного оповещения о разворачивании российской артиллерии, в том числе дальнобойной, что значительно снижало потери среди украинских военных и мирного населения.

«Максима уничтожили враги демонстративно, в том числе как элемент запугивания и как элемент информационной операции по дискредитации самых преданных сынов Украины», - считает собеседник издания.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Событие квалифицированно как теракт.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Также сообщалось, что он занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Вороненкова.