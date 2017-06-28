На Донбассе взорвалась машина СБУ, есть погибший и раненые - СМИ (фото)
15:14, 28 июня 2017Война
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В результате взрыва 1 сотрудник погиб, 4 были ранены.
Машина СБУ наехала на мину / фото СБУ
В Константиновском районе Донецкой области во вторник на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. Об этом сообщает "Украинская правда".
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По информации издания, 1 сотрудник погиб, 4 ранены. Среди них сотрудники Департамента контрразведки.
Информацию о происшествии "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Дело ведет военная прокуратура.
Как сообщал УНИАН, во вторник в Киеве взорвали машину полковника контрразведки Максима Шаповала, который занимался сбором доказательств российской агрессии против Украины, он погиб.
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