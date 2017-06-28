На Донбассе взорвалась машина СБУ, есть погибший и раненые - СМИ (фото)

15:14, 28 июня 2017
Война
6558 0

В результате взрыва 1 сотрудник погиб, 4 были ранены.

Машина СБУ наехала на мину / СБУ

В Константиновском районе Донецкой области во вторник на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеСБУ отвергает заявления боевиков о подготовке провокации против наблюдателей ОБСЕ

По информации издания, 1 сотрудник погиб, 4 ранены. Среди них сотрудники Департамента контрразведки.

Информацию о происшествии "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Дело ведет военная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, во вторник в Киеве взорвали машину полковника контрразведки Максима Шаповала, который занимался сбором доказательств российской агрессии против Украины, он погиб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подрыв авто полковника разведки в Киеве
Теги: #война на Донбассе#взрыв машины СБУ