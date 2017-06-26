В Чернигове арестовали двух оккультистов, подозреваемых в жестоком убийстве пары из Киева

Новозаводской суд Чернигова в субботу арестовал мужчину и женщину, занимавшихся оккультизмом, которых подозревают в убийстве супругов из Киева. Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполіції в области.

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Обоим подозреваемым присудили содержание под стражей сроком на два месяца.

Женщина, которая имеет репутацию знахарки, и ее сожитель подозреваются в убийстве на Черниговщине молодой пары из столицы.

Следователи главного управления Нацполиции в Черниговской области расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц) – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества в случае, предусмотренном п. 6 ч. 2 этой статьи (корыстные мотивы).

Как сообщал УНИАН, тела 27-летних мужчины и женщины из Киева, которые исчезли 14 июня, обнаружили закопанными возле села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине.

Супруги долго не могли завести детей. Они познакомились с мужчиной, который с помощью «магии» пообещал им помочь. Когда они по предварительной договоренности приехали на Черниговщину, злоумышленник убил мужчину и женщину и закопал тела возле фермы.

Сначала сотрудники уголовного розыска полиции Киева оперативно вышли на след его сообщнице, которую задержали неподалеку от места происшествия. Самого же подозреваемого в убийстве обнаружили и задержали на базе отдыха в Черкасской области. У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.