Пропавшую пару из Киева жестоко убили оккультисты (видео)

Пропавших в Киеве молодых супругов нашли мертвыми на Черниговщине, откуда они делали последний телефонный звонок. Их тела были закопаны на территории заброшенной фермы.

По данным полиции, мужчину избили до смерти, а на теле женщины обнаружили ножевые ранения, говорится в сюжете ТСН.

"Предварительно установлено, что супружеская пара долгое время не могла иметь детей. В результате они познакомились с мужчиной, который с помощью магии пообещал им помочь. Когда они по предварительной договоренности приехали на Черниговщину, злоумышленник-мошенник убил мужчину и женщину и закопал тела возле фермы", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Как выяснилось, у убийцы была сообщница, которую задержали неподалеку от места трагедии. Впоследствии на базе отдыха в Черкасской области правоохранители схватили и подозреваемого в убийстве. У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.

"Я не была в курсе тех дел, но она общалась с сестрой. Говорила, что они хотели иметь детей. У них не получалось. Они обращались к врачам. Где-то к гадалке какой-то, им говорили, что навели порчу", - рассказала мать Ольги Зубенко.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства и проверяют возможную причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.