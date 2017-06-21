Пожар в Центральном гастрономе Киева: в КГГА предположили, что собирается делать владелец здания

Отмена статуса памятника архитектуры и истории здания бывшего Центрального гастронома Киева на Крещатике, которое вчера сильно пострадало от пожара, недопустима. Об этом в Facebook написал экс-руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, народный депутат и советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Читайте такжеВ Киеве 10 машин тушат пожар в Центральном гастрономе на Крещатике (фото, видео)«Выводы насчет вчерашнего пожара на Крещатике, 40/1. Предварительный вывод - халатность строителей. Свидетели подтверждают, что на крыше велись работы по укладке рубероида, из-за чего действительно возможно возникновение пожара», - отметил Белоцерковец.

При этом он высказал свое мнение: «Неофициальный, мой личный вывод - от пожара несомненно может выиграть собственник. Итак поджог, теоретически, мог быть преднамеренным».

Мотивация возможного поджога, по его словам, скрывается в увеличении «коммерческих площадей» здания.

«Теперь о хронологии будущих действий собственника и потенциального застройщика. Сначала будут пытаться снять статус памятника архитектуры, на основании экспертизы о невозможности восстановления объекта. После этого пойдут на реконструкцию со значительным увеличением площадей. Вывод: нельзя дать снять статус памятника архитектуры, пусть владелец восстанавливает здание в имеющихся параметрах», - подчеркнул Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, пожар на площади 1 тысяча квадратных метров в доме на улице Крещатик, 40/1 возникла вчера вечером. В 21.04 спасатели полностью ликвидировали пожар. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.

Как сообщила сегодня пресс-служба полиции Киева, следственный отдел Шевченковского управления начал уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Окончательную причину пожара установит следствие.

Справка УНИАН. Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 13.07.2009 №521/0/16-09, доходный Дом на улице Крещатик, 40/1, где размещался отель «Кане» («Южный»), в которой останавливались: в 1888-89 гг. художник Михаил Врубель, в 1918 - генерал Павел Скоропадский, 1873-1874 гг. застройки, является памятником архитектуры и истории. Охранный номер 350/0.