Вячеслав Сумской ушел из жизни в 2007 году.

Известная украинская актриса Ольга Сумская не смогла сдержать слез в день рождения своего отца - актера Вячеслава Сумского, которому исполнилось бы 91 год. Артистка поделилась трогательными кадрами в Instagram после посещения его могилы.

На опубликованном видео можно заметить, как в какой-то момент на букет подсолнухов, который актриса принесла с собой, неожиданно села бабочка, и это очень ее растрогало.

"Сегодня (6 сентября) твой день, родимый… Только что подошла к могиле, появился… Я знаю, что это ты, мое солнышко… Вячеслав Сумской, 91 год со дня рождения… Люблю", - написала она.

Видео дня

В stories Сумская показала архивные фото отца, сопроводив их подписью: "Папочка… обожаю…".

Как известно, советский и украинский театральный актер Вячеслав Сумской ушел из жизни 12 сентября 2007.

Напомним, недавно Ольга Сумская поразила сеть архивными фото.

Вас также могут заинтересовать новости: