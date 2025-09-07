Спасает экипаж не только от жары: зачем танкам кондиционер

Кондиционеры защищают экипаж и сложную электронику от перегрева.

Первые танки, появившиеся еще во время Первой мировой войны, не имели никаких условий комфорта. Представить кондиционер в боевой машине тогда было невозможно. Лишь в середине ХХ века появились первые авто с системами охлаждения, а в танках эта технология появилась гораздо позже, пишет Slash Gear.

Сегодня большинство американских танков M1A2 Abrams оборудованы кондиционерами. Это стало возможным после принятия в 1995 году пакета модернизации M1A2 SEP, который предусматривал улучшенный командный интерфейс и установку системы охлаждения для экипажа.

Не только для комфорта

Вопреки распространенному мнению, кондиционеры в танках предназначены не столько для удобства экипажа, сколько для защиты электроники.

Системы прицеливания, навигации и тепловизоры перегреваются даже быстрее, чем бытовая техника. Поэтому охлаждение является критически важным, особенно в жарком климате.

Кроме американских Abrams, кондиционеры имеют и европейские Leopard 2PL (Польша), и российские Т-90МС. Все они нуждаются в охлаждении для работы сложной электроники.

В M1 Abrams система кондиционирования является еще и частью защиты от ядерного, биологического и химического оружия (ЯБХ). Она помогает фильтровать воздух и поддерживать избыточное давление, защищая экипаж от внешних угроз.

