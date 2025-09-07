Ранее министр финансов США подтвердил, что Вашингтон готов усилить давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов перейти ко "второму этапу" санкций против России. Об этом пишет Reuters.

Журналисты спросили у американского лидера, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.

"Да, я готов", - ответил Трамп.

Видео дня

Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессант заявил, что Вашингтон готов усилить давление на Москву. Тем не менее он подчеркнул, что нужно, чтобы это сделали и европейские партнеры.

Санкции против России - важные новости

Ранее Associated Press со ссылкой на источник писало, что группа европейских чиновников вместе со своими американскими коллегами 8 сентября обсудят в Вашингтоне новые санкции против России. Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил это с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, Bloomberg сообщало, что Европейский Союз планирует ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить уже действующие ограничения. Эти меры будут обсуждены министрами иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Копенгагене, которая состоится на этой неделе.

Ожидается, что главы МИД стран-членов ЕС обсудят использование так называемого инструмента противодействия обходу санкций, который был принят в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: