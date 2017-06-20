Охваченное огнем здание на Крещатике было построено в 1874 году - справка

"В Киеве на Крещатике горит здание гостиницы "Кане" 1874 года постройки, авторства выдающегося киевского архитектора Владимира Николаева, более известное среди киевлян как бывший Центральный гастроном. Напомню, что это не просто часть единственного целиком сохранившегося старого квартала Крещатика, пережившего войну", - написал на своей странице в Facebook киевлянин Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

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"В этом здании останавливались и долгое время обитали в частности выдающийся художник Михаил Врубель и выдающийся актер Панас Саксаганский. А в 1918 году, с марта по апрель, здесь жил будущий Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. Именно в этом здании проходили многочисленные политические переговоры и составлялись политические альянсы, которые 29 апреля 1918 года привели Павла Скоропадского к власти", - рассказал автор статьи.

Он предположил, что причина пожара - поджог, вина за который лежит и на городской власти - из-за "равнодушия и бездействия".

"Аппетиты" на этот участок застройщики имели еще с конца 1990-х. Однако до сих пор судьба благоволила к зданию гостиницы "Кане". После этого поджога не факт, что здание вообще выстоит до 100-й годовщины со времени избрания Павла Скоропадского гетманом", - сетует киевлянин.