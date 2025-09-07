Впервые после 24 февраля 2022 года Россия ударила по правительственному учреждению в Киеве.

Впервые с начала полномасштабной российской военной агрессии в Киеве было попадание в здание Кабинета министров Украины. В статье The New York Times указано, что России удалось прорвать "мощнейшую зону" ПВО в столице Украины. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил в интервью РБК-Украина, действительно ли это так.

В статье NYT отмечается, что правительственный район Киева, расположенный на холме и пересеченный зелеными мощеными улицами, находится в центре колец противовоздушной обороны.

Однако, говорится в публикации, рано утром в воскресенье, 7 сентября, из окон здания, где заседает Кабинет Министров, было видно пламя, а пожарные прилетели на вертолете, чтобы потушить пожар в здании после российской атаки.

Военный эксперт не соглашается с мнением издания, что врагу удалось прорвать украинскую противовоздушную оборону.

"Конечно, в Киеве на самом деле сосредоточено большое количество систем противовоздушной обороны. Но даже такая насыщенная ПВО не может быть на 100% эффективной", - сказал Селезнев.

Он добавил, что даже израильская система ПВО, одна из самых мощных в мире, не всегда справляется с не самыми современными ракетами.

"Идеального оружия не существует. В этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", - добавил эксперт.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на ночную атаку России по Украине и выразил мнение, что страна-агрессор обостряет ситуацию. Келлог отметил, что это была самая большая атака за всю историю войны и Россия попала в офис правительства Украины. Спецпредставитель президента США вспомнил, как еще две недели назад во время своего визита в Киев он был в Кабмине. Келлог высказал мнение, что эта атака не была сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну.

Также мы писали, что военный эксперт Александр Мусиенко считает, что при выборе целей для атаки российские оккупанты преследуют ряд задач. В первую очередь - это террор мирного населения, запугивание и попытка посеять страх среди украинцев. Мусиенко добавил, что также враг взял себе цель обстреливать объекты инфраструктуры - раньше страдала железная дорога, теперь было попадание по мосту. По мнению эксперта, каждая атака России не похожа на другую.

