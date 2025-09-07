Российский 'курильщик' и дымовой монстр Китая: 5 худших авианосцев мира

Авианосцы обычно считают символами национальной мощи, однако не все из них оправдали ожидания. Slash Gear опубликовал список пяти кораблей, которые вместо гордости стали поводом для разочарования.
"Адмирал Кузнецов" - заядлый курильщик
Единственный российский авианосец с момента ввода в эксплуатацию в 1991 году страдал серьезными техническими проблемами. Из-за ненадежных турбин за ним постоянно следовал буксир, а густой дым от мазута стал его "визитной карточкой". Корабль неоднократно становился причиной аварий и пожаров, а во время ремонта на нем погибли рабочие.
"Синано" - японский "Титаник"
Крупнейший авианосец в свое время был переоборудован из линкора, но затонул уже в первом плавании. Через семь часов после выхода в море его потопила американская подводная лодка USS Archerfish.
"Ляонин" - китайский наследник проблем "Кузнецова"
Первый китайский авианосец происходит от недостроенного советского корабля. Он также не имеет катапульты для самолетов и страдает от проблем с загрязнением окружающей среды. Во время визита в Гонконг "Ляонин" загрязнил воздух так, будто работали полмиллиона автомобилей.
"Шарль де Голль" - неудачный старт французского флагмана
Единственный атомный авианосец Европы столкнулся с серией проблем: короткая палуба, ядерные утечки, дефекты винтов и снижение максимальной скорости. Несмотря на это, корабль до сих пор находится в строю.
USS Wasp - жертва компромиссов
Американский авианосец был построен с серьезными ограничениями по тоннажу, что заставило конструкторов уменьшить бронирование. В 1942 году корабль торпедировали японцы, после чего пожары уничтожили судно.
Аналитики отмечают, что история этих кораблей является напоминанием: даже самые амбициозные военные проекты могут стать символами провала.