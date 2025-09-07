Российский удар по Кабинету министров Украины в Киеве является демонстрацией силы, считает автор статьи.

В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла по Украине мощнейшие воздушные удары. Российский диктатор Владимир Путин чувствует себя на вершине - нерешительный Запад дает ему ощущение, что он может безнаказанно совершать любые преступления, высказал мнение в статье Die Welt Тобиас Бланкен.

Он отметил, что глава Кремля эскалирует ситуацию - в течение недели словами, а на выходных - еще и оружием. На гипотетическую дискуссию о том, отправят ли западные страны войска в Украину в случае достижения сторонами перемирия, кремлевский диктатор в пятницу ответил угрозой, что Россия "особенно сейчас, во время боевых действий", исходит из того, "что они являются законной целью".

Бланкен также добавил, что еще более пренебрежительно бывший сотрудник КГБ отверг требование о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что для этого есть только одно место - "столица Российской Федерации, город-герой Москва".

Отмечается, что в ночь на воскресенье, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли почти все регионы Украины боевыми дронами и крылатыми ракетами. На этот раз, по данным Воздушных сил Украины, враг применил 805 боевых дронов, из которых, по их данным, удалось перехватить только 751.

Журналист отметил, что огромное количество беспилотников превзошло возможности Украины, что имело фатальные последствия. Более того, кадр горящего здания Кабинета министров Украины в Киеве, считает Бланкен, с российской точки зрения был удачной демонстрацией силы.

Автор публикации предполагает, что президент России Владимир Путин так жестко обостряет ситуацию, потому что может. Он добавил, что глава Кремля понял, что Запад реагирует на действия России неопределенно. Указывается, что "Коалиция желающих", которая состоит из 26 стран, являющихся союзниками Украины, демонстрирует свою силу преимущественно на бумаге, а не на поле боя.

Автор добавляет, что Путину достаточно сделать хорошую мину на помпезных саммитах Трампа, чтобы оставить их с хорошими фотографиями, но без ощутимых успехов в деле мира.

Бланкен заметил, что президент США Дональд Трамп проявил себя в выходные в воинственном ключе, угрожая в соцсетях что вскоре выяснится, почему Министерство обороны теперь называется "Министерством войны". Однако, как оказалось, это не касается Москвы, а речь шла об американском городе Чикаго.

Поэтому, журналист отметил, что Путин, видимо, обрадовался, ведь Трамп максимально демонстрирует импотентность Запада, который разрывается внутренними культурными конфликтами, вместо того чтобы противостоять внешнему врагу.

При этом, автор статьи высказал мнение, что на прошлой неделе именно канцлер Германии Фридрих Мерц нашел правильные слова для кремлевского диктатора, назвав его "возможно самым тяжким военным преступником нашего времени".

Отмечается, что Мерц сказал, что нет месяца для уступчивости, когда речь идет о военном преступнике. Однако, считает автор публикации, такие слова не имеют эффекта на Путина, поэтому канцлеру Германии наконец стоит перейти от слов к действиям.

Реакция лидеров Европы на атаку РФ по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил массированную российскую атаку по Украине в ночь на 7 сентября. Стармер заявил, что поражен ночной атакой РФ по Киеву и другим регионам Украины. Он выразил мнение, что эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия "все больше углубляется в логику войны и террора". Он добавил, что Франция с партнерами Украины выступает за мир. Зеленский сообщил, что он с Макроном скоординировали дальнейшие шаги для ответа России на ночной удар.

