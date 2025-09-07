Келлог заявил, что российская атака свидетельствует о нежелании РФ дипломатически заканчивать войну.

Массированная ракетно-дроновая атака, которую Россия осуществила ночью 7 сентября по украинским городам, сигнализирует о том, что она не хочет дипломатически прекращать эту войну. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в сети Х.

"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самая большая атака за всю историю войны поразила офисы Кабинета Министров Украины в Киеве", - отметил Келлог.

Он вспомнил, что когда две недели назад находился с визитом в Украине, то вместе с премьер-министром Юлией Свириденко был в здании правительства, по которому ночью попали россияне.

"История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Атака не была сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну", - отметил спецпредставитель президента США.

Российская атака по Украине 7 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, во время массированного обстрела Киева в ночь на воскресенье россияне убили мать и ее 3-месячного сына. Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко рассказал, что было прямое попадание российской воздушной цели в жилые многоэтажки. Так, в 16-этажке разрушены три последних этажа, а в одной из девятиэтажек произошло частичное разрушение с 4-го по 8-й этаж.

Под прицелом РФ оказалось и помещение правительства в Киеве. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала ужасные последствия удара россиян по зданию Кабмина. Она призвала украинских партнеров перестать разочаровываться действиями РФ, а вместо этого эффективно помогать Украине - "не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

Тем временем в РФ цинично оправдали убийства людей в Киеве. В российском Минобороны отрапортовали, что ночью 7 сентября их "высокоточное" оружие било в Украине якобы только по объектам производства беспилотников и авиабазам. Там заявили, что удары пришлись, в частности, по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП" на юге столицы.

