Выбор котенка, который будет гармонировать с вашей личностью и образом жизни, может оказаться непростой задачей. Кошки - это удивительные существа с уникальным характером, темпераментом и внешностью. Каждое пушистое создание стремится к индивидуальности, и найти "свою" кошку - значит учитывать ее особенности, ведь только для определенного человека ее черты станут откликом души, пишет журнал Parade.

Многие любители кошек и эзотерики считают, что месяц рождения человека связан с определенной породой кошки. Ваш месяц рождения отражает черты вашего характера, поэтому "своя" кошка станет настоящим продолжением вашей личности. Готовы познакомиться со своим идеальным питомцем? Узнайте, какой котенок соответствует вам по месяцу рождения.

Январь - норвежская лесная кошка

Январские котята обладают стойкостью и упорством. Их характер и сила воли лучше всего соответствуют норвежской лесной кошке - выносливой и приспособляемой породе, которая с легкостью переносит суровые зимние условия. Эти пушистые питомцы отражают решимость и стойкость, присущие рожденным в январе.

Февраль - экзотическая короткошерстная кошка

Февральские именинники - уникальные и неповторимые личности. Им идеально подойдут экзотические короткошерстные кошки с их характерной приплюснутой мордочкой и крошечными ушками. Как и февральские дети, эти кошки обладают яркой индивидуальностью и привлекают внимание своей самобытностью.

Март - рагамаффин

Рожденные в марте обладают дружелюбным и мягким характером. Для них идеально подходит Рагамаффин - кошка с милой мордочкой и ласковым темпераментом. Эти питомцы любят общение и проявляют привязанность, что делает их отличными спутниками для мартовских именинников.

Апрель - абиссинец

Апрельские котята энергичны и целеустремленны. Абиссинская кошка, умная и игривая, идеально отражает динамичность и силу воли тех, кто родился в апреле. Эта порода способна соперничать по живости и настойчивости с любым апрельским именинником.

Май - бурманская кошка

Рожденные в мае энергичны и любознательны, поэтому им подойдут общительные и игривые бурманские кошки. Эти питомцы активно вовлекают владельцев в игру и общение, обеспечивая динамику и тепло в доме.

Июнь - домашняя короткошерстная кошка

Июньские именинники отличаются разносторонностью и индивидуальностью. Им идеально подходит домашняя короткошерстная кошка, или "метт", с ее разнообразием окрасов и характеров. Эта порода отражает многогранность личности рожденных в июне.

Июль - тойгер

Июльские котята уверенные в себе и смелые. Тойгер с его величественной тигровой окраской и дружелюбным характером станет отражением силы и харизмы июля. Эта порода сочетает в себе игривость и царственность, присущие июльским именинникам.

Август - сомалийская кошка

Августовские котята активны и целеустремленны. Сомалийская кошка, энергичная и любопытная, идеально отражает активность и упорство августовских именинников. Эта порода нуждается в постоянной активности, что делает ее идеальной для августовской души.

Сентябрь - мэнкс

Рожденные в сентябре ценят гармонию и спокойствие. Мэнксы с ласковым и мягким характером идеально подходят сентябрьским именинникам. Эти бесхвостые кошки миролюбивы, добродушны и мягки в общении.

Октябрь - манчкин

Октябрьские дети обладают стойким характером и самообладанием. Манчкины, несмотря на небольшой рост, сохраняют добродушие и непоколебимость. Эти кошки олицетворяют дух и стойкость, характерные для рожденных в октябре.

Ноябрь - яванская кошка

Ноябрьские котята прямолинейны и умны. Яванские кошки, активные и разговорчивые, отражают смелость и проницательность ноябрьских именинников. Эти питомцы обладают высоким интеллектом и легко становятся настоящими друзьями.

Декабрь - сноу-шу

Декабрьские дети любят редкость и уникальность. Их идеальный кошачий аналог - сноу-шу, редкая порода с необычной внешностью и милым характером. Этот питомец отражает стремление рожденных в декабре к исключительности и индивидуальности.

