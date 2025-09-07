По словам американского дипломата, если соглашаться на требования российского диктатора, то он будет просить еще больше.

Сейчас от российского диктатора Владимира Путина незаметно никаких признаков гибкости, поэтому вряд ли он серьезно относится к мирным переговорам. Такое мнение высказал посол США в РФ в 2011-14 годах, а до того специальный помощник президента Обамы по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол в интервью "Еспресо".

"Именно поэтому ответ свободного мира, Европы и США должен быть другим: нужно создать на поле боя патовую ситуацию, которая заставит его сесть за стол переговоров. Просто призывать его к диалогу, когда он убежден, что время на его стороне и что он получает преимущество на фронте, - бесполезная стратегия. Единственный путь заставить его говорить - это довести войну до безысходности для него на поле боя. Во-вторых, относительно ультиматумов. Запад должен сделать непростой, но очевидный вывод: умиротворение Путина не работает", - отметил он.

По словам Макфола, если успокаивать президента РФ, стелить перед ним красную дорожку или соглашаться на его требования, то он будет просить только больше.

Видео дня

"Именно это мы видели совсем недавно. Когда президент Трамп делал ему уступки вместо того, чтобы твердо сказать: "Хватит", Путин только повышал ставки. Он даже выдвинул абсурдное требование - откатить НАТО до пределов 1990-х годов. Это полный нонсенс. Он лишь поднял планку требований: потребовал, чтобы ваши (украинские - УНИАН) воины оставили территорию Донбасса, которую они сейчас контролируют, и настаивал, чтобы Запад прекратил поставлять Украине оружие. Такая стратегия не сработала. Это означает, что и Запад, и президент Трамп должны изменить свой подход", - подчеркнул дипломат.

Эксперт добавил, что сейчас очевидно то, что Трамп не любит выглядеть слабым и не терпит, когда создается впечатление, что им манипулируют.

"И чем дольше Путин пытается поступать именно так, тем больше напряжения будет возникать и для самого Трампа, и для его администрации", - отметил Макфол.

По словам бывшего посла США в РФ, ошибочно считать, что Путин всегда выполняет свои ультиматумы.

"Так, в 2022 году, когда он угрожал полномасштабным вторжением в Украину, он действительно это сделал. Однако его угрозы применить ядерное оружие мы в значительной степени переоценили. Эти заявления вызвали чрезмерную осторожность Запада именно тогда, когда усиленная военная помощь Украине могла бы значительно ускорить завершение войны - в тот момент, когда Украина наступала, а Россия находилась в обороне", - напомнил Макфол.

Также дипломат рассказал и о других случаях, когда блеф Путина выявляли, поэтому он отступал. В частности один из таких произошел в Сирии. Российский диктатор постоянно нарушал турецкое воздушное пространство, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал его прекратить эти действия, однако нарушения продолжались.

"Тогда турецкие силы сбили российский военный самолет. Многие ожидали, что Путин ответит жестко, возможно даже нападением на Турцию. Однако произошло обратное - он отступил и не нанес ответный удар", - продолжил бывший посол США в РФ.

Кроме того, Макфол напомнил, как в 1948 году советский диктатор Иосиф Сталин угрожал захватить Берлин и тогда многие считали, что такая война неизбежна.

"Мы (США - УНИАН) тогда заявили, что этого не допустим, и благодаря Берлинскому воздушному мосту войны не произошло. В 1955 году снова звучали мрачные прогнозы. Известные американцы, среди них Джордж Кеннан, предупреждали: если Западная Германия вступит в НАТО, это приведет к войне с Советским Союзом. Говорили: "Нельзя дразнить медведя". Но конфликта не было. Опыт показывает: когда вы демонстрируете силу, московский медведь чаще отступает, чем нападает. Это один из ключевых уроков истории, который и европейским, и американским лидерам следует учитывать сегодня", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее издание Politico писало, что удары по российским НПЗ могут заставить Путина начать переговоры уже этой осенью. По словам европейских чиновников, у них общее понимание: сочетание санкций и прицельных ударов заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также аналитики считают, что сейчас выведено из строя от 15 до 20 процентов топливного производства России, из-за чего Москва ввела запрет на экспорт, а в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

В то же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о переговорах с Украиной и Россией. В частности он уверен, что встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится.

"Я думаю, что в конечном итоге мы можем увидеть двустороннюю встречу. Мое личное мнение таково, что президенту (Дональду Трампу) понадобится место за столом переговоров для заключения соглашения", - отметил Уиткофф.

Вас также могут заинтересовать новости: