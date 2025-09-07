Часто люди употребляют сахар бездумно и не обращают внимания на свои порции, а это ведет к опасным последствиям для здоровья.

Сегодня сахар добавляют во многие блюда, благодаря чему их вкус улучшается. Но чрезмерное количество этого продукта в рационе может нанести вред здоровью, пишет Parade.

"Американская ассоциация здравоохранения рекомендует употреблять максимум девять чайных ложек сахара ежедневно для мужчин, шесть чайных ложек для женщин и менее 10% от этой нормы для детей. Это сложно, потому что многие люди едят сахар бездумно и не обращают внимания на свои порции", - говорит зарегистрированный диетолог Ким Шапира.

По словам диетолога Тары Шмидт, часто люди получают избыток сахара из-за сладких напитков и ультраобработанных продуктов.

Самыми распространенными и очевидными признаками избыточного количества сахара в вашем рационе являются увеличение веса, жир на животе, кариес и усталость. С усталостью особенно сложно, пишет издание, потому что когда человек устает, он с большой вероятностью тянется к чему-то сладкому, чтобы получить всплеск энергии. Таким образом возникает замкнутый круг, который, в свою очередь, может обострить все остальные симптомы.

Однако еще есть менее очевидные признаки избытка сахара в рационе, но на них люди обычно обращают меньшее внимание.

1. Ощущение жажды

"Неожиданным симптомом избыточного количества сахара может быть повышенная жажда. Бывало ли с вами такое, что вы съели кусочек торта или печенья - и захотели молока? Когда уровень сахара в крови повышается, ваш организм пытается сбалансировать его, вытягивая воду из клеток, что, в свою очередь, может привести к обезвоживанию и жажде. Когда дело доходит до употребления сладостей, сигнал о необходимости большего количества жидкости - будь то вода, молоко или другой напиток, - это способ вашего организма попытаться сбалансировать себя", - рассказала дипломированный специалист по медицинскому образованию и спортивному питанию в Торнском университете Маура Донован.

2. Чрезмерное газообразование

При чрезмерном газообразовании вы можете считать, что это связано с употреблением большого количества клетчатки, жирной или молочной пищи, однако слишком большое количество сахара также может вызвать этот симптом.

3. Отеки

По словам диетолога Эшли Кофф, чрезмерное потребление сахара может привести к отекам, особенно в области живота. Если заметили такое - уменьшите потребление сахара и понаблюдайте, исчезнет ли этот симптом.

4. Высыпания, несмотря на правильный уход за кожей

Донован говорит, что чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению и угрям на коже. Если у вас есть такие проблемы, попробуйте несколько недель вести дневник питания, чтобы убедиться, может ли это быть связано с потреблением сахара.

5. Вы раздражаетесь без причины

По словам Донован, перепады настроения могут быть признаком потребления слишком большого количества сахара. Если вы регулярно перекусываете сладостями, возможно, стоит пересмотреть эту привычку.

6. Вы не можете сосредоточиться

Потребление чрезмерного количества сахара может привести к трудностям с концентрацией внимания и затуманенности мозга, утверждает Донован. Если такое произошло, вспомните, что вы ели последние разы.

7. Непреодолимая тяга к сладкому

Если вам просто невыносимо хочется газировки, шоколадного батончика, печенья, или булочку с корицей, - это красный флажок и, вероятно, часть замкнутого круга.

"Я думаю, что сахар создает иллюзию голода, потому что он настолько вызывает зависимость, что мы не видим разницы между абстинентным синдромом и голодом... Если мы будем игнорировать этот абстинентный синдром, то пройдет примерно три дня - и он полностью исчезнет", - заверила Шапира.

Чтобы отказ от сахара происходил относительно безболезненно, Донован советует добавлять в рацион больше здоровых жиров, белка и клетчатки. Это предотвратит скачки сахара в крови, поможет дольше чувствовать сытость и уменьшит тягу к сладкому.

Также, по словам Кофф, стоит меньше солить пищу, потому что после соленого часто хочется сладкого.

Ранее УНИАН рассказывал, что можно съесть вкусное и без риска для фигуры. Речь идет о низкокалорийных продуктах, которые являются отличным способом контролировать голод и которые одновременно обеспечивают питательность и не способствуют набору веса. Среди таких - яйца, нежирный греческий йогурт, обезжиренный творог, листовая зелень, овсянка и тому подобное.

