Поток американских добровольцев, которые служат в украинской армии, уменьшился, однако никогда не прекращался после первой волны, которая началась после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Независимые оценки количества американцев, которые с 2022 года добровольно вступить в ряды ВСУ, значительно расходятся - от более 1000 до нескольких тысяч бойцов. В то же время украинская сторона не обнародует такие цифры. Об этом пишет The New York Times.

В издании отметили, что со временем состав американских добровольцев изменился - сейчас большую часть составляют люди без военного опыта, люди старшего возраста или ветераны США, которые хотят восстановить свою военную карьеру.

"Интервью с американскими новобранцами, гуманитарными работниками, которые им помогают, и их украинскими командирами выявляют целый ряд мотивов. Некоторые приезжают в поисках цели и возможностей, которых, по их мнению, не хватает в бесперспективной работе на родине. Возмущение российской агрессией остается одним из главных мотивов, а некоторые солдаты ищут способ оставить позади неспокойную жизнь. Другие же хотят получить второй шанс на военную карьеру и испытать себя в бою", - говорится в материале.

В то же время некоторые солдаты рассказали, что планируют остаться в Украине после окончания войны и надеются найти возможности, которые недоступны в США.

В NYT добавляют, что несмотря на причины, вступление в ряды ВСУ превратило этот конфликт в острое, определяющее для американских добровольцев испытание. Многие из них пережили опасные ситуации, получили тяжелые ранения, потеряли товарищей и провели длительное время в окопах и руинах городов.

По словам журналистов, Украина не имеет такого количества солдат, как Россия, поэтому сталкивается с проблемами мобилизации, из-за чего с радостью принимает иностранных добровольцев. Такие военные служат в регулярных армейских подразделениях или в одном из двух международных легионов. Оплата их работы такая же, как и у украинских бойцов - около 1000 долларов в месяц и боевые надбавки, которые могут добавлять около 3000 долларов в месяц.

"Некоторые люди приезжают в Украину с мотивом бороться за свободу, за то, что является правильным. Другие хотят заработать деньги или убегают от закона", - поделился украинский командир взвода международных солдат, в который входят американцы, Николай Лавренюк.

По словам командира, он видел, как некоторые американские граждане приезжали с плохим состоянием зубов, а также с проблемами, которые связаны с наркотиками и законом.

Он рассказал, что одного американского солдата разыскивали в его стране за контрабанду наркотиков через мексиканскую границу. Однако, как говорит Лавренюк, до того, как это стало известно и его арестовали, "он хорошо воевал".

Защитник добавил, что американских ветеранов ценят в ВСУ, ведь они обычно лучше обучены, чем ветераны вооруженных сил других стран.

"Это прекрасно, что они есть в наших рядах", - заверил он.

Иностранные добровольцы на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее на войне в Украине погиб британский доброволец Алан Уильямс. По словам жены бойца, мужчина погиб в Харьковской области. Военный был занесен в список пропавших без вести с 14 июля.

"Мы потратили много времени, пытаясь убедить его не идти, рассказывая, как это повлияет на нас, на нашу дочь и на все остальное дома. Но он был таким волевым человеком, что когда он что-то решил, его невозможно было переубедить. Он хотел помочь гражданским, особенно детям", - рассказала она.

В то же время военнослужащий Игорь Луценко рассказал, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину, но есть препятствия. Он отметил, что этим иностранцам нужно, чтобы Украина как государство организовала им приезд, потому что "в Украину просто так без визы, без согласия Евросоюза" представителям Латинской Америки и Африки нельзя.

"Нет возможности. Кроме того, есть проверки СБУ. Есть другие бюрократические процедуры. То есть, просто сами по себе эти добровольцы, которые хотят воевать за Украину из разных соображений, из соображений абсолютно корыстных - они хотят (приобрести) боевой опыт... эти все люди сюда не могут приехать из-за того, что у нас есть куча препятствий для этого", - объяснил Луценко.

