Артистка также рассказала, как отметила свой юбилей.

Известная украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время заговорила о своей будущей свадьбе. После более трех лет отношений со своим возлюбленным, она призналась, планируют ли они громкое празднование.

В комментарии ТСН Могилевская четко дали понять, что пока таких целей нет. По ее мнению, подобные празднования сейчас во время войны не актуальны, поэтому они с любимым решили отложить их особый день.

"Я даже свой 50-летний юбилей не праздновала, какая речь о свадьбе? Считаю, это пока не ко времени", - откровенно высказалась артистка.

Стоит отметить, что недавно Наталья отметила 50-летие. Она поделилась, что в этом году решила изменить свои привычные планы и вместо того, чтобы уединиться, провела активный день со второй половинкой.

"Обычно в этот день я не беру трубки, потому что физически ответить всем невозможно. Во-вторых, я люблю проводить этот день наедине. Но в этом году было исключение, и мы с мужем пошли гулять по улицам Киева. Заходили в разные рестораны, даже побывали на дискотеке, которая закончилась в 23 часа. Что касается поздравлений, самым неожиданным был звонок от известного режиссера, который пошутил и спросил, почему я не написала у себя - "Поздравляйте, друзья. Этим ногам 50 лет", - вспомнила исполнительница.

Также Наталья Могилевская впервые призналась, почему не решается показать лица двух своих приемных дочерей.

