Овнам советуют заняться саморазвитием и поиском внутренней гармонии.

Составлен гороскоп на неделю, с 8 по 14 сентября, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Период обещает быть интересным. Общая карта Таро на неделю - Королева Пентаклей. Она подчеркивает уверенность в себе, зрелость и способность ценить то, что уже есть в вашей жизни. Пентакли акцентируют внимание на личных ценностях, материальной стабильности и заботе о себе. Это время для осознанных решений и конструктивных действий.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

У всех знаков есть возможность менять жизнь в желаемом направлении, уделяя внимание своим потребностям и внутреннему состоянию. Забота о себе поможет почувствовать удовлетворение, уверенность и гармонию. Астрологическая обстановка недели относительно стабильна: Луна сначала проходит через Овен, что требует контроля эмоций, затем перемещается в Тельца, усиливая привязанность к комфорту и наслаждению материальными и жизненными благами. В выходные Луна окажется в Близнецах, открывая пространство для общения, встреч и новых впечатлений. Это удачное время для знакомств, планирования совместных мероприятий, свиданий или приятного общения с близкими людьми.

Овен

Ваша карта - Мир. Овен, вы закрыли один этап и открываете чистую страницу. Неделя предлагает возможность начать заново и исследовать новые пути. Даже если кажется, что нет конкретных задач, это шанс понять, что приносит вам радость и удовлетворение. Следуйте своим ощущениям и интересам - это может привести к неожиданным открытиям и новым впечатлениям. Неделя благоприятна для саморазвития и поиска внутренней гармонии. Решения принимайте спокойно, выбирая путь, который резонирует с вашим сердцем.

Телец

Ваша карта - Башня (перевернутая). Тельцы могут столкнуться с переменами, которые несут как потери, так и новые возможности. Перевернутая Башня напоминает, что прошлое не стоит тянуть за собой - лучше двигаться вперед. На этой неделе важно извлекать уроки из ситуаций и принимать их с благодарностью. Перемены открывают пространство для роста и самопознания. Постарайтесь не зацикливаться на неудачах, а обращать внимание на опыт, который они дают.

Близнецы

Ваша карта - Семерка Жезлов. Близнецам нужно открыто выражать свои мысли и отстаивать позиции, которые важны для них. Семерка Жезлов побуждает к смелости и инициативе в общении. Важно честно говорить о своих идеях и намерениях, не сдерживая эмоции. На этой неделе полезно искать поддержку и делиться тем, что находится на душе. Это позволит избежать недопонимания и укрепить связи с окружающими.

Рак

Ваша карта - Тройка Мечей. Ракам предстоит столкнуться с эмоциональными трудностями или прошлой болью. Тройка Мечей символизирует предательство, разочарование и внутренние переживания. Неделя благоприятна для признания собственных чувств и работы над эмоциональным исцелением. Важно позволить себе ощутить эмоции, но не зацикливаться на негативе. Работа с внутренними переживаниями поможет восстановить душевный баланс и обрести новые силы для действий.

Лев

Ваша карта - Рыцарь Пентаклей (перевернутый). Львы могут почувствовать, что привычные подходы и рутина ограничивают их. Перевернутый Рыцарь Пентаклей предупреждает о чрезмерной сосредоточенности на материальных или бытовых аспектах. Неделя подходит для поиска баланса между обязанностями и личными потребностями. Старайтесь не зацикливаться на мелких деталях, а обращайте внимание на общий результат и свои внутренние ощущения.

Дева

Ваша карта - Четверка Мечей (перевернутая). Девы, карта приглашает выйти из зоны комфорта и попробовать то, чего раньше избегали. Перевернутая Четверка Мечей указывает на необходимость активности и взаимодействия с окружающими. На этой неделе полезно открыться новым впечатлениям и идеям, исследовать возможности, которые раньше казались непривычными. Это время для смелых шагов и проверки собственных ресурсов в общении и делах.

Весы

Ваша карта - Колесо Фортуны (перевернутое). Весам предстоит проявлять гибкость и осторожность. Перевернутое Колесо Фортуны напоминает о непредсказуемости событий и необходимости осознанных решений. На этой неделе важно сосредоточиться на текущих действиях и не торопиться с выбором. Присутствие в моменте и внимательность к деталям помогут избежать ошибок и неприятных ситуаций. Сохраняйте спокойствие и гибкость - это ключ к успешному прохождению недели.

Скорпион

Ваша карта - Королева Мечей (перевернутая). Скорпионы, карта подчеркивает важность сдержанности в словах и действиях. Перевернутая Королева Мечей напоминает о риске ранить окружающих излишней прямотой. На этой неделе важно взвешивать слова, прислушиваться к окружающим и сохранять гармонию в отношениях. Размышления и внутренний анализ помогут принять правильные решения и не создавать лишние конфликты.

Стрелец

Ваша карта - Рыцарь Жезлов. Стрельцы могут ощутить прилив энергии и желания исследовать новое. Рыцарь Жезлов символизирует страсть, приключения и движение вперед. Неделя благоприятна для активного поиска интересных возможностей, путешествий и общения с людьми, которые вдохновляют. Если есть желание завести новые знакомства или углубить отношения, сейчас подходящее время для этого. Будьте открыты к переменам и новым впечатлениям.

Козерог

Ваша карта - Пятерка Жезлов. Козероги, на этой неделе возможны внешние трудности, которые могут вас косвенно затронуть. Пятерка Жезлов напоминает сохранять спокойствие и не вовлекаться в ненужные конфликты. Постарайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление - это поможет управлять стрессом. Если сталкиваетесь с проблемами, которые не касаются лично вас, лучше наблюдать со стороны, чем вмешиваться.

Водолей

Ваша карта - Семерка Кубков. Водолеям важно понимать, что успех зависит от собственных действий. Семерка Кубков предупреждает о риске иллюзий и нереалистичных ожиданий. Неделя благоприятна для осознанного выбора и планирования шагов, ведущих к цели. Используйте энергию для практических дел, а не только для мечтаний. Контроль над своими действиями поможет достичь желаемых результатов и избежать разочарований.

Рыбы

Ваша карта - Тройка Пентаклей (перевернутая). Рыбы могут ощущать, что групповая работа или совместные проекты проходят сложнее, чем ожидалось. Перевернутая Тройка Пентаклей советует рассматривать возможность самостоятельного решения задач. Это не означает полностью отказаться от работы с другими, но стоит внимательно анализировать роли и ответственность в проектах. Самостоятельность поможет избежать лишних напряжений и даст шанс проявить собственные способности.

Вас также могут заинтересовать новости: