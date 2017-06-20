В Одессе студентка выбросилась из окна 13 этажа: переживала из-за сессии

В Суворовском районе Одессы студентка покончила с собой, выбросившись из окна 13-го этажа многоэтажки на проспекте Добровольского. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, информация о падении девушки поступила 19 июня.

Читайте такжеВ Одесской Аркадии начался сильный пожар (фото, видео)Погибла 19-летняя местная жительница - студентка одного из вузов города. По предварительным данным, она выбросилась из окна 13-го этажа.

«Предполагается, что потерпевшая совершила самоубийство, поскольку, по словам родственников, у нее были проблемы с учебой, она сильно переживала, что не сможет должным образом сдать сессию. Эта и другие версии сейчас проверяются», - отметили в главке.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «самоубийство»).