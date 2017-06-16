В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за падения человека на рельсы

В Киеве станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за падения человека на рельсы.

Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Внимание! На "Льва Толстого" человек под поездом. Закрываем станцию и пересадку", - сказано в сообщении.

Сообщается, что движение поездов на "Куреневско-Красноармейской" (синей) ветке метрополитена организовано от станции "Теремки" до станции "Олимпийская" и от станции "Майдан Независимости" до станции "Героев Днепра".

Напомним, утром в четверг, 8 июня, под поезд киевского метрополитена на станции "Академгородок" упал человек. Человек, который оказался под поездом погиб, он совершил самоубийство.