В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за падения человека на рельсы
20:33, 16 июня 2017Происшествия
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"Киевский метрополитен" закрыл станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта".
Станция "Площадь Льва Толстого" / wikipedia.org
В Киеве станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за падения человека на рельсы.
Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.
"Внимание! На "Льва Толстого" человек под поездом. Закрываем станцию и пересадку", - сказано в сообщении.
Сообщается, что движение поездов на "Куреневско-Красноармейской" (синей) ветке метрополитена организовано от станции "Теремки" до станции "Олимпийская" и от станции "Майдан Независимости" до станции "Героев Днепра".
Напомним, утром в четверг, 8 июня, под поезд киевского метрополитена на станции "Академгородок" упал человек. Человек, который оказался под поездом погиб, он совершил самоубийство.
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