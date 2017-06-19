Прокуратура объявила о подозрении мошеннику, который выманил у пожилой киевлянки 260 тысяч гривен

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении жителю города Сумы, который мошенническим путем завладел 260 тыс. грн летней киевлянки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, 33-летний сумчанин позвонил пожилой женщине и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого погиб человек. Для того, чтобы ее отпустили из полиции, женщине необходимо передать ему денежные средства в сумме 260 тыс. грн.

Преступник был задержан «на горячем» во время передачи ему указанных денежных средств.

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Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). 17 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.