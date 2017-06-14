В Киеве на взятке в 285 тысяч гривень погорел оперуполномоченный отдела полиции
Сотрудник Нацполиции требовал взятку за закрытие уголовного производства.
Следователями прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции 13 июня задержан с поличным при получении взятки в сумме 285 тыс. грн старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев УБПСТЛ ГУ НП в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Читайте такжеВ Харьковской области за взятку в тысячу долларов задержали военкома
Отмечается, что оперуполномоченный требовал от директора общественной организации 15 тыс. долл. США за закрытие уголовного производства относительно служебного подлога, а также за непрепятствование законной деятельности этой организации.
Злоумышленника задержали в машине возле парка "Феофания" сразу после получения им первой части взятки.
Сейчас по месту работы и жительства задержанного проведены обыски.
Как сообщили в прокуратуре, ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине на взятке задержали заместителя начальника исправительной колонии.