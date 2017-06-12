Экс-главе Станично-Луганского райсовета дали 4 года тюрьмы за организацию "референдума"
Экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе.
Бывший председатель Станично-Луганского райсовета приговорен к четырем годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, по материалам СБУ, бывший председатель Станично-Луганского районного совета Луганской области приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.
Сотрудники спецслужбы установили, что Владимир Белоус в должности председателя местного районного совета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного “референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики”.
Читайте такжеСутки в АТО: более полусотни вражеских обстрелов, двое украинских бойцов ранены
Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе.
Старобельским районным судом Луганской области Владимир Белоус признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.