Экс-главе Станично-Луганского райсовета дали 4 года тюрьмы за организацию "референдума"

Бывший председатель Станично-Луганского райсовета приговорен к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, по материалам СБУ, бывший председатель Станично-Луганского районного совета Луганской области приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

Сотрудники спецслужбы установили, что Владимир Белоус в должности председателя местного районного совета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного “референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики”.

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Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе.

Старобельским районным судом Луганской области Владимир Белоус признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.