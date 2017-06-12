В СБУ получили подтверждения, что Россия планировала информационную войну против Украины

В Службе безопасности собрали факты, свидетельствующие о применении Россией заблаговременно спланированной информационной войны против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Юлия Лапутина сегодня во время круглого стола в Киеве.

Читайте такжеИсчезновение украинского журналиста в Донецке: СМИ назвали имя«Впервые собраны и проанализированы факты, которые свидетельствуют о применении Российской Федерацией против Украины не только физических агрессивных действий, но и заранее спланированной информационной войны, которая способствовала решению военных целей РФ в ущерб безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины», - заявила она.

По словам Лапутиной, одним из факторов, которые могут свидетельствовать о спланированности действий руководства РФ по устранению препятствий для развязывания агрессивной войны против Украины является внесение изменений в законодательство РФ, в том числе в военную доктрину, благодаря которым расширяется права на применение военной силы за рубежом.

«Мы все были свидетелями довольно агрессивной кампании в АР Крым по пропаганде так называемого «русского мира», который позиционировался российскими идеологами как концепция международного трансгосударствепнного содружества, якобы объединенного причастностью к России и лояльностью к русскому языку, вместе с этим «русский мир» рассматривается не только как культурно-историческая идея, но и как политическая доктрина», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым по материалам СБУ открыла уголовное производство по факту решения должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АРК гибридной войны против Украины.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий).