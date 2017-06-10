В Одессе полиция выясняет обстоятельства падения подростка с 7-го этажа недостроенного дома.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Суворовском районе города 13-летний мальчик упал с 7-го этажа.

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"По предварительным данным, группа ребят играла на стройке. В это время произошло ЧП. Ребенок доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы, политравма и пр. В настоящее время медики борются за его жизнь", - отметили в главке.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы подтвердили, что накануне инспекторы получили информацию от медиков о падении мальчика, который находился в недостроенном доме в районе улиц Сахарова и Бочарова.

"Установлением всех обстоятельств занимается следователь", - отметили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство. Начато расследование.