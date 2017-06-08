"Пошел вон, пока еще не получил": в Черновцах воспитательница детсада дала мальчику пощечину (видео)

В Черновцах воспитатель детского сада била мальчика по лицу - так она якобы учила ребенка ходить в туалет. Соответствующее видео на YouTube-канале опубликовал пользователь с ником man weisst wer.

Инцидент произошел в садике №45. Как можно услышать на видео, после пощечины женщина сказала: "Пошел вон, пока еще не получил".

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Другие дети из этого садика уверяют, что женщина била так всех, "а потом говорила, что она так играет с их щечками", передает ТСН.

Позже заместитель начальника управления образования городского совета Нина Витковская заявила, что воспитательнице объявили выговор и уволили ее с должности.

"Во время проведенного расследования взяты объяснения в.о. заведующего ДОУ, воспитателя, проведена встреча администрации дошкольного учреждения с родителями ребенка. По результатам расследования за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение правил педагогической этики воспитателю объявлен выговор", - цитирует ее пресс-служба Черновицкого горсовета.

Но автор видео в комментариях на канале YouTube утверждает, что собрания с родителями не было.

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