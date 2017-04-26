В Одесской области учитель сломал руку пятикласснику

В гимназии пгт. Доброслав Одесской области на уроке физкультуры учитель ударом мяча сломал руку пятикласснику. Мама пострадавшего мальчика Юлия Невская рассказала, что учитель выставил школьника возле ворот и ударил пенальти. Мяч попал ребенку в руку и сломал запястье, передает ТСН.uа.

"Ему никто не оказал помощь. Медсестры в школе не было. Он сам перепуганный пришел домой", – рассказала она.

После инцидента Юлия решила обратиться в полицию и написать заявление, но там посоветовали сначала обратиться в школу и поговорить с учителем, директором и решить все мирным путем.

"Это уже не первый раз такое здесь происходит – родители не раз жаловались на этого учителя", – добавила она.

В свою очередь, директор гимназии Лариса Науменко заявила, что руку 11-летний мальчик сломал во время футбола, и в спорте такое случается. "Просто проходил футбол, Лев неудачно поймал мяч и сломал руку. Ему была оказана медицинская помощь. Учитель подошел, посмотрел, покрутил руку и предложил мальчику пойти в школу к медсестре, но тот отказался", – сказала она.

Читайте такжеВо Львове временно закрыли школу, где обвалилась часть лестницы

По ее словам, когда мальчику предложили помощь, он не захотел, мол, его мама - врач и сама ему поможет. После этого он еще отсидел урок и около 13 часов дня пошел домой.

Директор рассказала, что мальчик "трудный" и конфликтный, и несколько раз он был замешан в драках с другими учениками. "После этого случая Игорь Васильевич (учитель физкультуры – Ред.) звонил и приходил к ним домой и спрашивал о здоровье мальчика. Он хотел возместить все расходы, за гипс, перевязки там. Но там ему ответили, как я знаю, что они не из бедных, и лучше пусть бы он подарил мальчику собаку породы Шарпей", – добавила Науменко.

Невская говорит, что все это неправда и хочет, чтобы учителя наказали за халатность.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Харькове учительницу обвинили в избиении школьника.