Камеры "поймали" человека, бросившего взрывчатку у посольства США в Киеве

Камеры наблюдения зафиксировали человека, который бросил взрывное устройство на территорию дипломатического представительства Соединенных Штатов.

Представители службы безопасности посольства показали видеозапись украинским правоохранителям. Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Взрыв произошел 8 июня примерно в 00:05-00:10 на ул. Авиаконструктора Сикорского, 4. В полицию позвонил человек и сообщил о ЧП в районе посольства и парка "Нивки". Также он рассказал, что на многих машинах сработала сигнализация. Правоохранители сразу же отправили на место происшествия несколько нарядов патрульной полиции, следственно-оперативную группу, взрывотехников.

Взрывное устройство сработало между высоким забором посольства и флагштоком. На снимке, который ранее выложил отдел коммуникации полиции Киева, можно увидеть черное пятно на газоне (мы добавили стрелки - Ред.). Источник "Обозревателя" сообщил, что его диаметр - около двух метров.

Судя по всему, преступник бросил на территорию американского посольства светошумовую гранату.