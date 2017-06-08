Посольство США в Киеве не считает ночной взрыв терактом

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине на данный момент не рассматривает ночной взрыв как террористический акт.

Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-атташе посольства Джеффри Анисманом.

В заявлении подтверждается, что сразу после полуночи 8 июня на территории посольства произошел инцидент, имевший отношение к безопасности дипломатического ведомства. В частности, было использовано взрывное устройство.

"Повреждений имущества посольства не было. Персонал посольства не пострадал. Вся деятельность посольства продолжается в нормальном режиме. На данный момент мы не рассматриваем этот инцидент как террористический акт", - говорится в заявлении.

Также сказано, что посольство тесно сотрудничает с украинскими партнерами и расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня в Киеве на территории Посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.