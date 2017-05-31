Полиция задержала 42 человека после стрельбы на Винничине (фото, видео)

В Винницкой обл. в с. Метановка после вооруженного конфликта на одном из фермерских хозяйств полиция задержала 42 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в с. Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка. Рейдеры в любом проявлении - это преступники. Рецепт здесь один: злоумышленников "лицом в землю", организаторов - в тюрьму", - написал Князев.

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Спецназовцы задержали 42 мужчины. Их личности устанавливаются. Оружие изъяли.

Этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановки получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратилось еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.

Как сообщал УНИАН, на Винничине около 20 мужчин зашли на территорию предприятия и устроили стрельбу.