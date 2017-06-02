В полицию сообщили о минировании самолета Львов-Стамбул

Во Львове правоохранители проверяют информацию о минировании самолета рейса "Львов-Стамбул". Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 2 июня, около 13.20 в Железнодорожный отдел полиции поступила информация от работника Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что пассажирка рейса "Львов-Стамбул", 54-летняя киевлянка, во время посадки на рейс сказала, что "на самолете есть бомба", - говорится в сообщении.

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На данный момент эксперты-взрывотехники совместно с работниками аэропорта проводят обследование самолета, на месте работает следственно-оперативная группа и работники других служб, которые задействованы в подобных случаях.

Экипаж самолета и более семидесяти пассажиров рейса эвакуированы.

Напомним, что в Харькове из-за ложного сообщения о заминировании площади Свободы эвакуировали более 400 человек