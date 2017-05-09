В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании площади Свободы эвакуировали более 400 человек

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании центральной площади Свободы эвакуировали 420 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители провели осмотр 12 гектаров площади и прилегающей территории.

Для проверки информации на место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической службы, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Во время проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ на площади не обнаружено.

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Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками полиции принимаются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, давших ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНИАН, сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы, поступило в полицию около 12.00. Из-за этого сообщения также были закрыты станции метро "Университет" и "Госпром".