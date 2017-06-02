На Харьковщине задержали двух полицейских по подозрению в получении $500 и 11 тысяч гривен взятки

В Харьковской области правоохранители задержали двоих патрульных полицейских по подозрению в получении 500 долл. и 11 тыс. грн взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, полицейских задержали вечером 1 июня следователи прокуратуры области, Департамента внутренней безопасности Нацполиции и работники СБУ в Харьковской области.

По сведениям начальника отдела прокуратуры Харьковской области Сергея Перепелицы, двое работников сектора розыска патрульного отделения одного из отделов полиции Харьковской области получили 500 долл. и 11 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности за совершение ДТП без особых последствий.

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Авария произошла вчера, 1 июня, однако водитель скрылся с места происшествия. Его разыскали и предложили договориться.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения в преступлении.

Следствие продолжается по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).