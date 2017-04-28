В Одессе следователь полиции за $6500 хотел закрыть глаза на смертельное ДТП

В Одессе задержан следователь полиции при получении взятки в размере 1 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 27 апреля следователи региональной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления СБУ в области и Управления внутренней безопасности ГУ Нацполиции задержали следователя полиции при получении неправомерной выгоды.

«Следователь отдела расследования дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУ НП в Одесской области получил 1 тыс. долларов неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства по факту ДТП, в результате которого погиб человек», - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос об отстранении правоохранителя от должности и его аресте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в области, подозреваемый требовал от гражданина 6,5 тыс. долл.

«Оперативники спецслужбы задержали «оборотня в погонах» во время получения части неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долл.», - уточнили в управлении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.