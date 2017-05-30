Ночью в Киеве на Харьковской площади водитель Лексуса сбил трех человек и скрылся (фото)

Ночью на выезде из Киева произошла ужасная авария, в результате которой трое человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает телеканал Эспрессо.

Авария произошла на Харьковской площади, когда водитель "Лексуса" пытался проскочить на красный свет светофора. Во время этого в машину врезался Седан красного цвета, который начал движение на зеленый свет.

Изменив траекторию от удара, Лексус продолжил движение по Бориспольскому шоссе в направлении из Киева и боком сбил трех людей, которые стояли возле подземного перехода, ожидая попутные автомобили. Все трое были госпитализированы с очень тяжелыми травмами.

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Свидетели говорят, что пока начали оказывать помощь пострадавшим, водитель серебристого Лексуса вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении. Седан красного цвета, который врезался в Лексус, также скрылся с места происшествия. Отмечается, что пассажир мужчина не украинской национальности также пытался убежать, но его успели вернуть свидетели аварии.

После этого на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств ДТП.