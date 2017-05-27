В Киеве сотрудник ГПУ протаранил припаркованные машины и скрылся, потеряв номера (фото, видео)

В Киеве водитель автомобиля, принадлежащего Генеральной прокуратуре Украины, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook, инцидент произошел сегодня в районе улицы Ковалевской (Голосеевский район).

"Водитель Генеральной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри" не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями. В результате столкновения автомобиль "Тойота Кэмри" (как и припаркованные авто) получил механические повреждения передней части и 2 колес, что сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. После столкновения водитель покинул автомобиль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции в салоне заброшенного автомобиля обнаружили пропуск в здание ГПУ, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства. Сейчас автомобиль доставлен на штрафплощадку.

По данным сообщества "Киев Оперативный", в салоне нашли открытую бутылку пива. В результате данной аварии никто не пострадал.