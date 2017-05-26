В тройном ДТП на Житомирщине травмы получили семь человек, из них — трое детей. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области Алла Ващенко.

Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло 25 мая около 14.00 в городе Коростень.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen T5», 42-летняя жительница Киевской области, двигаясь по автодороге Выступовичи–Житомир на перекрестке не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя г. Одессы, который двигался по трассе «Киев-Ковель».

В результате столкновения автомобиль KIA столкнулся с грузовиком DAF под управлением 49-летнего жителя Киевской области, который двигался во встречном направлении. В дальнейшем неуправляемый KIA Sportage столкнулся с KIA Sorento под управлением 33-летнего жителя Олевского района Житомирщины.

Читайте такжеНа Киевщине из-за дикого кабана произошло страшное ДТП: трое погибших, двое пострадавших (фото)

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили: водитель автомобиля KIA Sportage и его пассажиры – 49-летняя жена и 14-летняя дочь, жители Одессы. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Коростенской больнице.

Также травмы получил водитель автомобиля KIA Sorento и его пассажиры: 33-летняя жена и 11-летний сын с дочкой, жители Олевщины. Всех их с травмами различной степени тяжести также госпитализировали в одну из больниц области.

В рамках начатого досудебного расследования по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины полиция выясняет все причины и обстоятельства, приведшие к аварии.