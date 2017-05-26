Расстрел мотоциклиста в Киеве: полиция озвучила вероятную причину инцидента (видео)

Убитым накануне вечером на одной из киевских дорог мотоциклистом оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. Его друзья говорят о том, что стрелял вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты наведались в квартиру Дмитрия, которая находится неподалеку от места преступления, но там его не было. Соседи и консьерж рассказали, что дома мужчина не появлялся уже недели две. Президент федерации сумо Украины Сергей Коробко в течение дня так и не ответил на звонки. В спортивном комитете Украины, к которому принадлежит федерация, пояснили, что они знают о событии и комментировать его не уполномочены.

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Правоохранители озвучивают версию о том, что киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно. Всех свидетелей происшествия просят обратиться в Дарницкое управление полиции.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Байкер проехал несколько метров и упал. На место происшествия вызвали "скорую", но потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.