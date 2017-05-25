МИД выясняет количество пострадавших украинцев в результате ДТП в Новгородской области РФ

Министерство иностранных дел Украины выясняет число пострадавших украинцев в результате дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации консула Украины в Санкт-Петербурге, пострадавшими в ДТП в Новгородской области являются граждане Украины. Причины и обстоятельства ДТП выясняются", - сказал Кирилич.

Он добавил, что также уточняется информация о числе украинцев, которые пострадали во время дорожно-транспортного происшествия.

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"Это все уточняется. Поэтому, единственный ключевой момент, консул подтверждает, что, по полученной официальной информации, пострадавшими являются граждане Украины. Степень, скажем, травм, и, собственно, последствия этого ДТП, причины и обстоятельства выясняются", - добавил он.

Как сообщают российские СМИ, в Новгородской области РФ в результате столкновения минивэна и грузовика погибли шестеро граждан Украины.