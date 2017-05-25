Шесть украинцев погибли в ДТП в России - СМИ (фото)

08:55, 25 мая 2017
Происшествия
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В Новгородской области РФ шесть украинцев погибли в ДТП с грузовиком.

Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на автотрассе "М10" в Новгородской области РФ. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

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"В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины", — сказал собеседник агентства.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

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Теги: #ДТП в России#ДТП с украинцами