Шесть украинцев погибли в ДТП в России - СМИ (фото)
08:55, 25 мая 2017Происшествия
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В Новгородской области РФ шесть украинцев погибли в ДТП с грузовиком.
Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на автотрассе "М10" в Новгородской области РФ. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА Новости.
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"В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины", — сказал собеседник агентства.
На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
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